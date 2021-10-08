Кристина Асмус заявила, что хочет вслед за Юлией Пересильд полететь в космос

«На фото мы с Сашей с космонавтом Олегом Артемьевым. Он 3 раза был в открытом космосе, рассказал нам, как это опасно и как частички метеорита могут попасть на перчатки… И у тебя есть часы, которые показывают сколько тебе в этом случае осталось жить…. Но что самое «смешное»… Олег сказал, что 18 марта у него полет! Я в шутку спросила, возьмет ли он меня с собой и он сказал «Без проблем!» Причем, абсолютно серьезно!!! Если я этого действительно хочу, у меня позволяет здоровье, я буду усиленно готовиться, то почему нет?!))))) Это, конечно, все не шутки и одно дело космонавты, которые этому посвящают жизнь или важный проект «Вызов», для которого @klim_shipenko и @juliaperesild полетели в космос… Другое дело личные амбиции! Хотя, космос - это, конечно мечта! И это так круто, что нет ничего невозможного!!!!! Ну почти. И если очень сильно чего-то хотеть, то (как мы убедились) можно и в космос полететь! », – написала она под фото с актером Александром Петровым и космонавтом .

Поклонники поддержали артистку и понадеялись, что девушке удастся осуществить свою мечту.