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Кристина Асмус заявила, что хочет вслед за Юлией Пересильд полететь в космос

Актриса очень порадовалась за коллегу по цеху, которая сейчас находится на МКС ради съемок, приехала на Байконур, чтобы ее проводить, пообщалась с космонавтами и даже построила смелые и амбициозные планы на будущее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус, Александр Петров, Одег Артемьев

Фото: @asmuskristina

Полет в космос Юлии Пересильд, Клима Шипенко и их команды мало кого оставило равнодушным. Российские звезды поддержали коллег, сказали им добрые слова напутствия и пожелали хорошего возвращения.

Одной из тех, кто глубоко переживает и гордиться за команду, стала Кристина Асмус. Она приехала на космодром Байконур, пообщалась с космонавтами и вознамерилась отправиться в космос.

«На фото мы с Сашей с космонавтом Олегом Артемьевым. Он 3 раза был в открытом космосе, рассказал нам, как это опасно и как частички метеорита могут попасть на перчатки… И у тебя есть часы, которые показывают сколько тебе в этом случае осталось жить…. Но что самое «смешное»… Олег сказал, что 18 марта у него полет! Я в шутку спросила, возьмет ли он меня с собой и он сказал «Без проблем!» Причем, абсолютно серьезно!!! Если я этого действительно хочу, у меня позволяет здоровье, я буду усиленно готовиться, то почему нет?!))))) Это, конечно, все не шутки и одно дело космонавты, которые этому посвящают жизнь или важный проект «Вызов», для которого @klim_shipenko и @juliaperesild полетели в космос… Другое дело личные амбиции! Хотя, космос - это, конечно мечта! И это так круто, что нет ничего невозможного!!!!! Ну почти. И если очень сильно чего-то хотеть, то (как мы убедились) можно и в космос полететь! », – написала она под фото с актером Александром Петровым и космонавтом .

Поклонники поддержали артистку и понадеялись, что девушке удастся осуществить свою мечту.

Фото: Instagram