Кристина Асмус вылечилась от коронавируса и сразу уехала на гастроли

Кристина Асмус успела не только окончательно развестись, но и вылечиться от коронавируса. В своем Instagram она рассказала, что получила отрицательные результаты теста на коронавирус, и даже приступила к работе.

Актриса отправилась в командировку в Питер, где выступит уже в эти выходные.

«Урррааааа!!!! С ковидом покончено!! Трэшачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из 18-ти дневного заточения)) и уже активно в строю!», – пишет она.