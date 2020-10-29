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Кристина Асмус вылечилась от коронавируса и сразу уехала на гастроли

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Кристина Асмус

Фото: www.instagram.com/asmuskristina/

Актриса поделилась новостью об отрицательных тестах на коронавирус в своем Instagram.

Кристина Асмус успела не только окончательно развестись, но и вылечиться от коронавируса. В своем Instagram она рассказала, что получила отрицательные результаты теста на коронавирус, и даже приступила к работе.

Актриса отправилась в командировку в Питер, где выступит уже в эти выходные.

«Урррааааа!!!! С ковидом покончено!! Трэшачок позади. Тесты все отрицательные. Вышла сегодня из 18-ти дневного заточения)) и уже активно в строю!», – пишет она.

Подписчики порадовались за звезду, и пожелали ей здоровья.

«Это же здорово, что всё хорошо закончилось!», «Вы очень красивая! Вам подходит этот цвет», «Как можно быть такой идеальной женщиной», «Поздравляю вас, вы умничка», «Кристина очаровательная. Хорошего вечера вам. Вы самая классная», «Крис, откуда столько энергии», — пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что бракоразводный процесс Гарика Харламова и Кристины Асмус, который занял четыре месяца, официально завершен, и теперь миловидная актриса свободна. Дочку Настю бывшие супруги будут воспитывать вместе.

Фото и видео: Instagram Кристины Асмус

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