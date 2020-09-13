Кристина Асмус сообщала о проблемах со здоровьем: «Больно даже шептать»

Звезда фильма «Текст» и телесериала «Интерны» не так давно закончила съемки в проекте, в котором вместе с ней принимали участие актер Иван Охлобыстин и музыкант Тимур Родригес. Из-за данного проекта Кристине даже пришлось пропустить первую школьную линейку дочери. В итоге ее наследницу отвел в первый класс экс-супруг Гарик Харламов, а сама актриса получила нервное расстройство и очень долго не могла успокоиться. И только-только знаменитость пришла в себя, как столкнулась с новой напастью – накануне важной съемки она потеряла голос.

О проблемах со здоровьем Асмус сообщила в своем Инстаграме. «Голоса нет вообще! Больно даже шептать. Адски сорвала на ежедневных репетициях в театре. А завтра важная съемка, где нет возможности переозвучить. Приветствуются советы, лайфхаки, личные истории, комментарии, ну или просто лайки», - обратилась к поклонникам актриса.

Комментарии не заставили себя ждать. Фанаты посочувствовали любимице, поделились с ней народными лайфхаками, советами, рецептами и прочими рекомендациями, которые, по их мнению, помогут Кристине поскорее вернуться в форму и продолжить работу в театре Ермоловой, где она служит уже около 8 лет.