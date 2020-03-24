Кристина Асмус рассказала о новой «пикантной» роли и показала свои преображения

После весьма откровенной роли в фильме «Текст» Кристина Асмус столкнулась с бурной реакцией публики. Кто-то обвинял супругу Гарика Харламова и мать его очаровательной дочери в излишней развязности, кто-то защищал, называя по-настоящему талантливой актрисой. Некоторое время назад Кристина снова исполнила «пикантную» роль, однако предупредила: откровенных сцен в фильме не было.

«В декабре я снялась в полнометражном фильме "Китобой". Это не хоррор)))), это драма. Я сыграла девушку из секс видеочата. Уууфь))) Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты», — рассказала Кристина Асмус и показала четыре кардинально разных образа (листать картинки можно с помощью серых «стрелочек»).