29-летняя Кристина Асмус порадовала поклонников новой откровенной фотографией.

Время от времени в блоге Кристины Асмус появляются снимки весьма откровенного характера. Ее супруг, шоумен Гарик Харламов, совсем не против такого способа самовыражения. Нежное постельное фото, которое опубликовала актриса сегодня, вызвало массу восторженных комментариев. Впрочем, была и критика.

«Милая», «Очень красивая Кристина», «Повезло Харламову», «Гарик фотал?», «Вы безупречно прекрасны! Хоть и словосочетание такое себе вышло, но слова подобрать сложно», «Красивая, но слишком худая... я и сама костлявая с детства. Но как говорила моя бабушка когда-то, "женщине неприлично быть такой худой"», «Супер! И совсем не худая, а стройная. Фигурка отличная», «Сама нежность! Идеал девушки», — обсуждают фолловеры.

Подписчики отметили «новую стрижку» актрисы. При ближайшем рассмотрении это оказалась косичка, имитирующая выбритый висок. Кристина с дочкой обожают экспериментировать со стилем и время от времени носят одинаковые прически.

Фото: instagram