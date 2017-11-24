Кристина Асмус показала очень откровенное фото.

«Вы же мать», — фразами подобного типа блюстители морали часто забрасывают звезд, публикующих в блогах откровенные снимки. Сегодня известная актриса Кристина Асмус ответила на все вопросы, показав очень горячее фото, на котором она купается обнаженной в наполненной молоком ванне.

Из доброго десятка хештегов фолловеры могут подчерпнуть следующую информацию о любимице:

  • Она — мать;
  • Татуировки на фото — нарисованные;
  • При росте 164 см. Кристина весит 45 килограммов и вполне довольна своей фигурой;
  • Супруг актрисы, шоумен Гарик Харламов, не против публикации подобных снимков;
  • Пока пара не планирует второго ребенка.

«Шедеврально», «Здоровый и полезный завтрак)) Асмус в молоке», «Идеальные хештеги», «Даже спросить нечего», «В этой семье все в порядке с юмором!!! Хештеги класс!!!! Фотка кстати тоже», — комментируют подписчики.

Обилие откровенных фотографий чуть не стало причиной скандала: светские сплетники заговорили о расставании Харламова и Асмус. Спустя некоторое время пара опровергла эти слухи.

Фото: instagram.com