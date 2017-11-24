Кристина Асмус показала очень откровенное фото.

«Вы же мать», — фразами подобного типа блюстители морали часто забрасывают звезд, публикующих в блогах откровенные снимки. Сегодня известная актриса Кристина Асмус ответила на все вопросы, показав очень горячее фото, на котором она купается обнаженной в наполненной молоком ванне.

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