«Гарик очень даже за»: обнаженная Кристина Асмус купается в молоке
«Вы же мать», — фразами подобного типа блюстители морали часто забрасывают звезд, публикующих в блогах откровенные снимки. Сегодня известная актриса Кристина Асмус ответила на все вопросы, показав очень горячее фото, на котором она купается обнаженной в наполненной молоком ванне.
Из доброго десятка хештегов фолловеры могут подчерпнуть следующую информацию о любимице:
- Она — мать;
- Татуировки на фото — нарисованные;
- При росте 164 см. Кристина весит 45 килограммов и вполне довольна своей фигурой;
- Супруг актрисы, шоумен Гарик Харламов, не против публикации подобных снимков;
- Пока пара не планирует второго ребенка.
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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)
«Шедеврально», «Здоровый и полезный завтрак)) Асмус в молоке», «Идеальные хештеги», «Даже спросить нечего», «В этой семье все в порядке с юмором!!! Хештеги класс!!!! Фотка кстати тоже», — комментируют подписчики.
Обилие откровенных фотографий чуть не стало причиной скандала: светские сплетники заговорили о расставании Харламова и Асмус. Спустя некоторое время пара опровергла эти слухи.
Фото: instagram.com