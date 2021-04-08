Кристина Асмус перечислила успешных коллег без актерского образования

Она перечислила своих коллег, которые достигли успеха без профильного образования. К примеру, Оксана Акиньшина, Александра Бортич не учились в соответствующих вузах. «У Ирины Старшенбаум, Аглаи Тарасовой, Равшаны Курковой и многих других вообще нет актерского образования. И это не мешает им успешно сниматься в кино», — подчеркнула Асмус.

Она считает, что если учеба не задалась в одном вузе, надо обязательно поступать в другой. С другой стороны, есть много актеров, окончивших топовые вузы и сидящих без работы. «И на кастингах, пробах у вас не спрашивают диплом. Все зависит от вас самой. Индивидуальность, харизма и бесконечная работа над собой», — подчеркнула она.

Ранее стали известны гонорары звезд российского шоу-бизнеса во время пандемии коронавируса. К примеру, оклад Кристины Асмус в Театре имени Ермоловой составляет 22 тысячи рублей в месяц.