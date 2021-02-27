Стало известно, какой гонорар получают Гагарина, Лазарев, Асмус и другие звезды

Издание «Комсомольская правда» раскрыла гонорары звезд российского шоу-бизнеса во время пандемии коронавируса. За свои выступления артисты получают до 6 миллионов рублей. Лидерами среди актеров кино являются Александр Петров, Павел Деревянко и Светлана Ходченкова. Они зарабатывают по 150-300 тысяч рублей за смену. При этом артисты театра получают намного меньше. К примеру, оклад Кристины Асмус в Театре имени Ермоловой составляет 22 тысячи рублей в месяц. В отдельных учреждениях условия работы лучше. Так, в петербургском Театре имени Ленсовета зарплаты достигают 50 тысяч рублей, а в Театре сатиры исполнители могут зарабатывать по 300 тысяч в месяц. Музыканты получают гонорары крупнее, за концерт — от 4 до 6 миллионов рублей. Такие суммы получают Полина Гагарина, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Дима Билан и другие артисты.

Отмечается, что во время пандемии гонорары актеров снизились не сильно, хотя и возможностей зарабатывать стало меньше из-за введенных ограничений. Однако съемки кино и сериалов начали возобновляться.