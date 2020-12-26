Звезда сериала «Универ» рассказал о романе с Кристиной Асмус

Актер Алексей Гаврилов, который известен по первым сезонам сериала «Универ» по роли Гоши, рассказал о том, как встречался с Кристиной Асмус. Об этом пишет Starhit.

Познакомились молодые люди случайно — Кристина на тот момент снималась в сериале «Интерны», а Гаврилов работал в «Универе», и съемочные площадки сериалов находились рядом.

Роман, однако, был скоротечным, признается Гаврилов. По мнению актера, причина в том, что Асмус слишком уж вживалась в образ, и не всегда могла отделить персонажа, роль которого играла, от себя настоящей:

«Кристина — актриса-актриса. Я в какой-то момент перестал понимать, где человек, а где образ. Она, правда, очень талантливая, настолько вживается в свою актерскую историю, что где-то ее переносит в жизнь. Когда у нас были отношения, я честно не понимал с кем я», — говорит Гаврилов, отмечая, что сам привык отделять жизнь и работу друг от друга.