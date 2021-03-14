Крид — второй участник и роскошный подарок Тимати: чем запомнился первый выпуск «Холостяка»
Фото: @timatiofficial / Instagram
В первом выпуске шоу «Холостяк» Тимур Юнусов познакомился с ведущим — экс-«холостяком» украинского шоу Никитой Добрыниным. Шоумен рассказал об успешном участии и возлюбленной, с которой он недавно сыграл свадьбу. Тимати не раз подчеркнул, что он собирается «не ломать» правила, а переписывать их для себя.
Затем Тимати начал знакомство с участницами проекта. Процесс происходил в роскошном особняке, каждая из них по-своему произвела впечатление. Первыми с рэпером вышли знакомится Мария Вебер и Дарья Погодаева. Девушки работают журналистами. Каждая из них преподнесла холостяку знаковый подарок. Мария — доску для серфинга с номером 13 и алыми розами, а Дарья — парфюм, который девушка создала сама. Дело в том, что ровно 4 года назад Тимати презентовал свои духи лично Дарьи, и теперь участница ответила ему тем же. Третьей на площадке появилась радиоведущая Саша Маслакова, о которой у Тимати осталось неоднозначное мнение — «холостяк» даже не запомнил ее имени.
Среди других участниц отметилась Люба Лишневская, которая уже встречалась с Тимати — тату-мастер снималась в клипе Егора Крида. На Тимати Левушка произвела неоднозначное впечатление: «Интрига. Удивлен, видеть ее здесь. Но об этом потом». Знакомиться с рэпером лично также пришли: Маша Лобанова, Настя Леонова, Саша Свиридовская, Катя Голден, Лара Лепп, Лиза Фросина, Кристина Кустова и другие.
Однак из девушек — Катя Голден — прилетела на шоу из Лос-Анджелеса. «Холостяк» не предупредил девушку, что это не кастинг, а уже съемки, поэтому подарок приготовил сам. Тимати преподнес девушке роскошное платье, выбранное на свой вкус. Как подчеркнул рэпер, он не хотел бы, чтобы Катя чувствовала себя некомфортно по сравнению с остальными.
Тимати нарушил правила проекта, когда подарил целых две розы понравившимся девушкам. Первую — Тане Супиченко, которой устроил мини-свидание на ступенях холла, где они поговорили по душам. Вторую розу «первого впечатления» получила Кристина Романова, которая заявила, что не похожа на других девушек.
Настоящим шоком как для участниц проекта, так и для зрителей стало заявление Тимати о втором холостяке. В конце выпуска перед камерами неожиданно появился Егор Крид, который официально составит компанию своему другу в поиске настоящей любви.
К слову, недавно мы писали, чем Тимати отличился на проекте. «Он не скупится на красивые ухаживания и поистине роскошные подарки, а кольцо, которое он приобрел для финала шоу, стало самым дорогим за всю историю проекта!», — рассказали организаторы в феврале. Съемки нового сезона шоу «Холостяк» проходят в Дубае, а сам рэпер появился там в непривычном образе романтика, который умеет действительно красиво ухаживать за девушками.
Фото и видео: Instagram, кадры из шоу
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