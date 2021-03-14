Крид — второй участник и роскошный подарок Тимати: чем запомнился первый выпуск «Холостяка»

В первом выпуске шоу «Холостяк» Тимур Юнусов познакомился с ведущим — экс-«холостяком» украинского шоу Никитой Добрыниным. Шоумен рассказал об успешном участии и возлюбленной, с которой он недавно сыграл свадьбу. Тимати не раз подчеркнул, что он собирается «не ломать» правила, а переписывать их для себя.

Затем Тимати начал знакомство с участницами проекта. Процесс происходил в роскошном особняке, каждая из них по-своему произвела впечатление. Первыми с рэпером вышли знакомится Мария Вебер и Дарья Погодаева. Девушки работают журналистами. Каждая из них преподнесла холостяку знаковый подарок. Мария — доску для серфинга с номером 13 и алыми розами, а Дарья — парфюм, который девушка создала сама. Дело в том, что ровно 4 года назад Тимати презентовал свои духи лично Дарьи, и теперь участница ответила ему тем же. Третьей на площадке появилась радиоведущая Саша Маслакова, о которой у Тимати осталось неоднозначное мнение — «холостяк» даже не запомнил ее имени.