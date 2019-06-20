«Красотка с красавчиком»: Ольга Кабо поделилась новыми пляжными фото с 6-летним сыном

Новые фотографии Ольги с 6-летним сыном по-настоящему порадовали ее подписчиков. На снимках счастливые мать и сын плещутся в воде – оба в полосатых купальных костюмах.

«Давно я так от души не смеялась (см карусель)! С Витюней не соскучишься) Мы с сыном, наконец, обрели друг друга и ни на секунду не расстаемся! Благо, что здесь настоящий семейный рай, и множество всяких занятий, досуг продуман с большим вниманием к каждому) Какое же это счастье видеть, что твои дети счастливы и здоровы... Всем желаю мира и счастливого детского смеха», - подписала актриса фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).