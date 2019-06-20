logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Красотка с красавчиком»: Ольга Кабо поделилась новыми пляжными фото с 6-летним сыном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ольга Кабо с сыном Витей в океанариуме

Фото: Instagram
Поклонники актрисы отметили, что от нее с ребенком исходит аура счастья.

Ольга Кабо отдыхает с сыном Витей в Турции. Актриса щедро делится с поклонниками фотографиями с живописными видами – моря и пляжей. Многие отмечают, что у 51-летней Ольги отличная фигура и снимков нужно публиковать еще больше.

Новые фотографии Ольги с 6-летним сыном по-настоящему порадовали ее подписчиков. На снимках счастливые мать и сын плещутся в воде – оба в полосатых купальных костюмах.

«Давно я так от души не смеялась (см карусель)! С Витюней не соскучишься) Мы с сыном, наконец, обрели друг друга и ни на секунду не расстаемся! Благо, что здесь настоящий семейный рай, и множество всяких занятий, досуг продуман с большим вниманием к каждому) Какое же это счастье видеть, что твои дети счастливы и здоровы... Всем желаю мира и счастливого детского смеха», - подписала актриса фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Чудесно. наслаждайтесь,мои хорошие», - пожелала отличного отдыха Алика Смехова.

Ольга Кабо выразила надежду, что когда-нибудь графики артисток совпадут и они смогут поехать на курорт вместе.

«Солнечные такие вы!!! Красивая , добрая, умная! Люблю на Вас смотреть!»,

«Шикарная мамочка !»,

«Такие классные «полосатики»! Веселого отдыха!»,

«Красотка с красавчиком», - похвалили Ольгу и Витю.

Несколько дней назад Ольга опубликовала в Instagram фотографию в стильном черном купальнике с плавками с высокой талией. Тогда фанаты буквально забросали актрису комплиментами, отметив, что редкая женщина в зрелом возрасте выглядит так шикарно, как Ольга Кабо.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...