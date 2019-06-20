«Красотка с красавчиком»: Ольга Кабо поделилась новыми пляжными фото с 6-летним сыном

Ольга Кабо отдыхает с сыном Витей в Турции. Актриса щедро делится с поклонниками фотографиями с живописными видами – моря и пляжей. Многие отмечают, что у 51-летней Ольги отличная фигура и снимков нужно публиковать еще больше.
Новые фотографии Ольги с 6-летним сыном по-настоящему порадовали ее подписчиков. На снимках счастливые мать и сын плещутся в воде – оба в полосатых купальных костюмах.
«Давно я так от души не смеялась (см карусель)! С Витюней не соскучишься) Мы с сыном, наконец, обрели друг друга и ни на секунду не расстаемся! Благо, что здесь настоящий семейный рай, и множество всяких занятий, досуг продуман с большим вниманием к каждому) Какое же это счастье видеть, что твои дети счастливы и здоровы... Всем желаю мира и счастливого детского смеха», - подписала актриса фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
«Чудесно. наслаждайтесь,мои хорошие», - пожелала отличного отдыха Алика Смехова.
Ольга Кабо выразила надежду, что когда-нибудь графики артисток совпадут и они смогут поехать на курорт вместе.
«Солнечные такие вы!!! Красивая , добрая, умная! Люблю на Вас смотреть!»,
«Шикарная мамочка !»,
«Такие классные «полосатики»! Веселого отдыха!»,
«Красотка с красавчиком», - похвалили Ольгу и Витю.
Несколько дней назад Ольга опубликовала в Instagram фотографию в стильном черном купальнике с плавками с высокой талией. Тогда фанаты буквально забросали актрису комплиментами, отметив, что редкая женщина в зрелом возрасте выглядит так шикарно, как Ольга Кабо.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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