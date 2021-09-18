«Надо ж, мы двойняшки!» Дети Пугачевой и Галкина отметили 8-летие номером для родителей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри в свой восьмой день рождения удивили «звездных» родителей нестандартным подходом к торжеству. Не успев принять подарки от мамы и папы, дети сами преподнесли им сюрприз — двойняшки подарили Примадонне и ее супругу несколько сделанных своими руками поделок.
После этого виновники торжества рассмешили Пугачеву и Галкина выступлением, в стихах поведав о нелегкой жизни двойняшек.
Родители преподнесли наследникам тортик со свечами, объявив, что позднее семья отправится по магазинам, чтобы купить то, что заочется детям. Выяснилось также, что близнецы сделали подарки и друг для друга. Гарри порадовал сестру большим коллажем с общими фотографиями разных лет, а Лиза смастерила открытку.
К слову, все утренние сюрпризы и поздравления Максиму Галкину пришлось снимать скрытой камерой, так как, по его словам, Лиза и Гарри стесняются объектива. В конце ролика шоумен даже записал согласие одного из именинников на то, чтобы разместить ролик в соцсетях.
Напомним, в этом году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пошли уже во второй класс Первой Московской гимназии. Лиза и Гарри увлекаются спортом, музыкой, театром. Ранее Гарри начал заниматься фотографией и даже провел несколько фотосессий сестре и ее подругам.
На свет наследники Примадонны появились в 2013 году, родила их суррогатная мама. При этом Лиза оказалась старше своего брата Гарри на несколько минут.
Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram