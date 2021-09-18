«Надо ж, мы двойняшки!» Дети Пугачевой и Галкина отметили 8-летие номером для родителей

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри в свой восьмой день рождения удивили «звездных» родителей нестандартным подходом к торжеству. Не успев принять подарки от мамы и папы, дети сами преподнесли им сюрприз — двойняшки подарили Примадонне и ее супругу несколько сделанных своими руками поделок.

После этого виновники торжества рассмешили Пугачеву и Галкина выступлением, в стихах поведав о нелегкой жизни двойняшек.