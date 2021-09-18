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«Надо ж, мы двойняшки!» Дети Пугачевой и Галкина отметили 8-летие номером для родителей

Гарри и Лизе Галкиным исполнилось 8 лет, однако дети в свой праздник решили не только принимать подарки, но и дарить. Малыши удивили Аллу Пугачеву и Максима Галкина сразу несколькими подготовленными сюрпризами. Среди них оказался и творческий номер со стихами о том, как живется двойняшкам в отличие от семей, где дети рождаются по одному.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин с дочерью Лизой и сыном Гарри

Фото: Instagram

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри в свой восьмой день рождения удивили «звездных» родителей нестандартным подходом к торжеству. Не успев принять подарки от мамы и папы, дети сами преподнесли им сюрприз — двойняшки подарили Примадонне и ее супругу несколько сделанных своими руками поделок.

После этого виновники торжества рассмешили Пугачеву и Галкина выступлением, в стихах поведав о нелегкой жизни двойняшек.

Родители преподнесли наследникам тортик со свечами, объявив, что позднее семья отправится по магазинам, чтобы купить то, что заочется детям. Выяснилось также, что близнецы сделали подарки и друг для друга. Гарри порадовал сестру большим коллажем с общими фотографиями разных лет, а Лиза смастерила открытку.

К слову, все утренние сюрпризы и поздравления Максиму Галкину пришлось снимать скрытой камерой, так как, по его словам, Лиза и Гарри стесняются объектива. В конце ролика шоумен даже записал согласие одного из именинников на то, чтобы разместить ролик в соцсетях.

Напомним, в этом году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина пошли уже во второй класс Первой Московской гимназии. Лиза и Гарри увлекаются спортом, музыкой, театром. Ранее Гарри начал заниматься фотографией и даже провел несколько фотосессий сестре и ее подругам.

На свет наследники Примадонны появились в 2013 году, родила их суррогатная мама. При этом Лиза оказалась старше своего брата Гарри на несколько минут.

Фото и видео: @maxgalkinru/Instagram