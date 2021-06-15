Красота спасет мир: самые яркие подруги футболистов на Евро-2020
Криштиану Роналду, Мануэль Нойер и другие известные футболисты не только прекрасно играют, но и знают себе цену — когда дело касается не только гонорара, но и женщин. Модели, певицы и просто красавицы, зачастую они не уступают карьерой своим возлюбленным, или гармонично их дополняют.
Мы выяснили, у кого из игроков Евро-2020 самые красивые девушки.
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Фото: @georginagio
Модель, красавица, любящая мать и возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес может смело претендовать на звание идеальной женщины.
Она родила футболисту сына и верно следует за ним на матчи его клуба, а также на игры сборной Португалии.
Селия Крыховяк, супруга Гжегожа Крыховяка, футболиста сборной Польши, имеет репутацию самой сексуальной жены футболиста. Певица и модель, девушка отличается эффектными формами и незаурядной внешностью.
Изабель Гулар известна не только как подруга Кевина Траппа, вратаря сборной Германии, — она известная и высокооплачиваемая модель.
Защитник сборной Дании Андреас Кристенсен и игрок «Челси» тоже предпочитает моделей — Катрин Фриис не только красотка, но и известная бикини-модель.
Эдурне Гарсия, жена Давида Де Хеа, вратаря «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании, — известная персона в мире футбола. Модель с шикарной внешностью и певица, с футболистом ее связывают многолетний роман и верность.
Анна Стахурска, супруга нападающего сборной Польши Роберта Левандовски, тоже спортсменка и красавица — профессиональная каратистка.
Фото: Instagram Джорджины Родригез, Эдурне Гарсия, Катрин Фриис, Анны Стахурска, Анники Биссель, Селии Краховяк
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