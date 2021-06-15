Красота спасет мир: самые яркие подруги футболистов на Евро-2020

Криштиану Роналду, Мануэль Нойер и другие известные футболисты не только прекрасно играют, но и знают себе цену — когда дело касается не только гонорара, но и женщин. Модели, певицы и просто красавицы, зачастую они не уступают карьерой своим возлюбленным, или гармонично их дополняют.

Мы выяснили, у кого из игроков Евро-2020 самые красивые девушки.