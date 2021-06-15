Роналду, Нойер и другие самые «горячие» футболисты Евро-2020
Портал Passion.ru просмотрел составы национальных сборных, участвующих в Евро-2020, и выбрал топ-10 самых «горячих» игроков первенства. Среди них есть как звезды, так и игроки, начинающие свой путь в мировом футболе (мнение редакции может не совпадать с мнением читателей). Смотрите и голосуйте.
1. Криштиану Роналду
36 лет, нападающий, Португалия
Фото: Getty Images
2. Тома Лемар
25 лет, полузащитник, Франция
Фото: Getty Images
3. Джуд Беллингем
17 лет, полузащитник, Англия
Фото: Getty Images
4. Алекс Мерет
24 года, голкипер, Италия
Фото: Getty Images
5. Артем Дзюба
32 года, нападающий, Россия
Фото: Getty Images
6. Марио Фернандес
30 лет, защитник, Россия
Фото: Getty Images
7. Мануэль Нойер
35 лет, голкипер, Германия
Фото: Getty Images
8. Флориан Гриллич
25 лет, полузащитник, Австрия
Фото: Getty Images
9. Филип Хеландер
28 лет, защитник, Швеция
Фото: Getty Images
10. Кевин де Брёйне
29 лет, полузащитник, Бельгия
Фото: Getty Images
А кто вам приглянулся больше остальных?
Фото: Getty Images
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