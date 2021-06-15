Роналду, Нойер и другие самые «горячие» футболисты Евро-2020

11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу, который «задержался» на год. В 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса. Первенство стартовало на 12 месяцев позже, но обозначение года оставили прежним. И пока футбольные фанаты следят за турнирной таблицей, представительницы прекрасной половины спортивных поклонников разглядывают фото футбольных звезд.