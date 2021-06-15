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Роналду, Нойер и другие самые «горячие» футболисты Евро-2020

11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу, который «задержался» на год. В 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса. Первенство стартовало на 12 месяцев позже, но обозначение года оставили прежним. И пока футбольные фанаты следят за турнирной таблицей, представительницы прекрасной половины спортивных поклонников разглядывают фото футбольных звезд.

Портал Passion.ru просмотрел составы национальных сборных, участвующих в Евро-2020, и выбрал топ-10 самых «горячих» игроков первенства. Среди них есть как звезды, так и игроки, начинающие свой путь в мировом футболе (мнение редакции может не совпадать с мнением читателей). Смотрите и голосуйте.

1. Криштиану Роналду

36 лет, нападающий, Португалия

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

2. Тома Лемар

25 лет, полузащитник, Франция

Тома Лемар

Фото: Getty Images

3. Джуд Беллингем

17 лет, полузащитник, Англия

Джуд Беллингем

Фото: Getty Images

4. Алекс Мерет

24 года, голкипер, Италия

Алекс Мерет

Фото: Getty Images

5. Артем Дзюба

32 года, нападающий, Россия

Артем Дзюба

Фото: Getty Images

6. Марио Фернандес

30 лет, защитник, Россия

Марио Фернандес

Фото: Getty Images

7. Мануэль Нойер

35 лет, голкипер, Германия

Мануэль Нойер

Фото: Getty Images

8. Флориан Гриллич

25 лет, полузащитник, Австрия

Флориан Гриллич

Фото: Getty Images

9. Филип Хеландер

28 лет, защитник, Швеция

Филип Хеландер

Фото: Getty Images

10. Кевин де Брёйне

29 лет, полузащитник, Бельгия

Кевин де Брёйне

Фото: Getty Images

А кто вам приглянулся больше остальных?

Фото: Getty Images

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