Красота по-королевски: раскрыт секрет идеальных ног Кейт Миддлтон

Однако такая форма — результат постоянной работы, как говорят близкие к дворцу инсайдеры. Кроме того, умение держать себя в форме — дело семейное.

«Кейт буквально помешана на физических упражнениях. Пиппа и Кейт очень серьезно относятся к своему подтянутому телосложению. Их мать, Кэрол, в свои 60 лет находится в потрясающе хорошей форме», — говорит близкий к герцогине источник Daily Mail.

Среди излюбленных видов спорта герцогини присутствуют самые разные — бег, лыжи, йога, пилатес, а иногда даже хоккей. В плотном графике нашлось место и для обычных тренировок.

«Сестры много тренировались в тренажерном зале Кенсингтонского дворца, в том числе отдавали предпочтение кардиотренировкам, упражнениям для бедер, выпадам, скручиваниям живота, приседаниям, упражнениям на икры и отжиманиям», — сообщает инсайдер.