Красота по-королевски: раскрыт секрет идеальных ног Кейт Миддлтон
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Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency
Для матери троих детей, которая к тому же занята непростой работой, у Кейт действительно прекрасная фигура. Однако главное ее достоинство — бесспорно, длинные и стройные ноги, которые можно отметить в ее образах даже с учетом королевского дресс-кода. Стоит добавить, что герцогиня грамотно подчеркивает свои достоинства с помощью правильных фасонов одежды и верной обуви.
Королевский эксперт Бекки Пембертон отмечает, что фигура Кейт — настоящая гордость королевской семьи.
«Кейт известна своим элегантным стилем и идеальной фигурой. Но именно ее ноги являются настоящей драгоценностью короны. Даже принц Гарри однажды назвал их "убийственными"», — заявила она.
Однако такая форма — результат постоянной работы, как говорят близкие к дворцу инсайдеры. Кроме того, умение держать себя в форме — дело семейное.
«Кейт буквально помешана на физических упражнениях. Пиппа и Кейт очень серьезно относятся к своему подтянутому телосложению. Их мать, Кэрол, в свои 60 лет находится в потрясающе хорошей форме», — говорит близкий к герцогине источник Daily Mail.
Среди излюбленных видов спорта герцогини присутствуют самые разные — бег, лыжи, йога, пилатес, а иногда даже хоккей. В плотном графике нашлось место и для обычных тренировок.
«Сестры много тренировались в тренажерном зале Кенсингтонского дворца, в том числе отдавали предпочтение кардиотренировкам, упражнениям для бедер, выпадам, скручиваниям живота, приседаниям, упражнениям на икры и отжиманиям», — сообщает инсайдер.
Фото: Global Look press