«Красивые парни»: Екатерина Климова показала подросших сыновей от Игоря Петренко
Фото: Instagram Екатерины Климовой
На снимке подросшие Матвей и Корней смотрят в камеру и задорно улыбаются. Кадр не оставил поклонников и друзей актрисы равнодушными.
Фото: Instagram Екатерины Климовой
«Красивые парни», «Ну что ж они хороши!!!!», «Мамино счастье! Мама гордится сыновьями, а они — мамой!», «Классные мальчишки», «Так нравятся ваши мальчики! Счастья вашей семье», «Такие красивые», «Классные!!!», «Какие клевые!», «Прелесть какая, супер», «Прямо с фото видно, с ними не соскучишься! Энерджайзеры и позитиффчики!», «Старшенький весь в папу, а младшенький — мама», «До чего же хороши, а, в маму пошли», «Идеальные дети, два замечательных брата, им будет легко поддерживать друг друга в жизни», «Чудесные!», «Вот так мамочку скоро носить будут на руках!!! Классные парни!!!», — пишут фолловеры в многочисленных комментариях.
Напомним, что Екатерина Климова растит четверых детей от разных браков. Дочь Елизавету, которую родила в 2001 году от Ильи Хорошилова, сыновей Матвея и Корнея, которые появились, когда звезда была замужем за Игорем Петренко, и дочь Беллу, которой недавно исполнилось 5 лет. Отцом малышки является третий муж знаменитой артистки — актер Гела Месхи. Звезда сериала «Бедная Настя» очень любит своих детей и старается уделять им все свободное время. Они часто вместе путешествуют и проводят совместный досуг.
К слову, недавно Екатерина Климова опубликовала забавное фото с дочерью Беллой. Под смешным фото малышки актриса написала: «Первый зуб!)) А у вас какие новости? Ждем фею».
Фото и видео: Instagram
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