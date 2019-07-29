«Красивые девочки»: Екатерина Климова показала новое нежное фото с 17-летней дочерью

Напомним, что актриса часто делится фотографиями и видео и с остальными детьми, особенно с успехами маленькой Беллы. Так, на днях Екатерина показала, как быстро ее https://www.passion.ru/news/beremennost-i-deti/mimimi-dnya-4-letnyaya-doch-ekateriny-klimovoi-nauchilas-plavat-26-07-2019.htm.