«Красивые девочки»: Екатерина Климова показала новое нежное фото с 17-летней дочерью

Екатерина Климова показала в Instagram новое фото со старшей дочерью – 17-летней Елизаветой. На фото мать и дочь позируют в лучах заходящего солнца и выглядят великолепно. Причем, Екатерина кажется ровесницей своего ребенка.
Это же отметили и подписчики актрисы в социальной сети.
«Хорошо выглядите, дочка красивая»,
«Красивые девочки»,
«Сестренки- подружки»,
«Красавицы! Счастья вам, от души!!», - пожелали Екатерине Климовой поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Напомним, что актриса часто делится фотографиями и видео и с остальными детьми, особенно с успехами маленькой Беллы. Так, на днях Екатерина показала, как быстро ее https://www.passion.ru/news/beremennost-i-deti/mimimi-dnya-4-letnyaya-doch-ekateriny-klimovoi-nauchilas-plavat-26-07-2019.htm.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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