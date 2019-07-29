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«Красивые девочки»: Екатерина Климова показала новое нежное фото с 17-летней дочерью

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова с дочкой Лизой

Фото: Instagram
Подписчики отметили, что актриса и ее наследница выглядят ровесницами.

Екатерина Климова показала в Instagram новое фото со старшей дочерью – 17-летней Елизаветой. На фото мать и дочь позируют в лучах заходящего солнца и выглядят великолепно. Причем, Екатерина кажется ровесницей своего ребенка.

Это же отметили и подписчики актрисы в социальной сети.

«Хорошо выглядите, дочка красивая»,

«Красивые девочки»,

«Сестренки- подружки»,

«Красавицы! Счастья вам, от души!!», - пожелали Екатерине Климовой поклонники (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, что актриса часто делится фотографиями и видео и с остальными детьми, особенно с успехами маленькой Беллы. Так, на днях Екатерина показала, как быстро ее https://www.passion.ru/news/beremennost-i-deti/mimimi-dnya-4-letnyaya-doch-ekateriny-klimovoi-nauchilas-plavat-26-07-2019.htm.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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