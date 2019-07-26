Мимими дня: 4-летняя дочь Екатерины Климовой научилась плавать

41-летняя Екатерина Климова — мама четверых детей. Самую младшую, дочь Бэллу, актриса родила в 2014 году. Несколько часов назад звезда театра и кино похвасталась в Instagram успехами малышки: «Между первым видео и вторым не прошло и месяца🤷‍♀️ Не могу в это поверить )))) Наш тренер Артур обещал , что мы поплывем не раньше чем через полгода».