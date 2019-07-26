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Мимими дня: 4-летняя дочь Екатерины Климовой научилась плавать

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

Фото: Instagram Екатерины Климовой
Актриса похвасталась успехами малышки.

41-летняя Екатерина Климова — мама четверых детей. Самую младшую, дочь Бэллу, актриса родила в 2014 году. Несколько часов назад звезда театра и кино похвасталась в Instagram успехами малышки: «Между первым видео и вторым не прошло и месяца🤷‍♀️ Не могу в это поверить )))) Наш тренер Артур обещал , что мы поплывем не раньше чем через полгода».

«Синхронистка!» — восхищается Любовь Толкалина.

«Необыкновенно классная», «Королева!)», «Русалочка», «Царевна!!!! Умничка, держится на воде!!!», «Замечательная артистичная девочка😍👍🏻 Умница», — восторгаются фолловеры Екатерины Климовой.

Бэлла Месхи научилась плавать

Напомним, не так давно стало известно, что Екатерина Климова развелась со своим третьим супругом, актером Гелой Месхи, от которого родила Бэллу. Актриса никак не прокомментировала свое расставание с очередным мужем.

Больше о семье Екатерины Климовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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