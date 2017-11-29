Певица и ведущая «Дома-2» отреагировала на критику своей работы на площадке телестройки.

Многие поклонники легендарного шоу «Дом-2» были удивлены, узнав, что экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова станет новой ведущей телестройки. Для певицы это первый опыт участия в реалити в качестве телеведущей (напомним, Ольга Орлова принимала участие в «Последнем герое»). Далеко не всем зрителям «Дома-2» нравится новая ведущая, поэтому Ольга получает большое количество негативных комментариев.

Сегодня в Instagram Ольги Орловой появился большой пост, посвященный хейтерам. «Дорогие мои Инста-советчики, которые являются ярыми поклонниками телепроекта #Дом2. Хочу сказать вам раз и навсегда: я не нуждаюсь в ваших указаниях «как мне вести проект»! Ваши требования и качания прав можете оставить для своих друзей и близких! У каждого шоу есть свои правила, которым ,в частности, подчиняются и ведущие! … Я не против конструктивных обсуждений, если они корректно изложены. Все любители оскорблять и писать гадости будут заблокированы немедленно! Прежде чем диктовать мне как жить, займитесь усовершенствованием себя, уверена, вам есть над чем работать!» — написала артистка.