«Я не нуждаюсь в ваших указаниях»: Ольга Орлова ответила на нападки хейтеров
Многие поклонники легендарного шоу «Дом-2» были удивлены, узнав, что экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова станет новой ведущей телестройки. Для певицы это первый опыт участия в реалити в качестве телеведущей (напомним, Ольга Орлова принимала участие в «Последнем герое»). Далеко не всем зрителям «Дома-2» нравится новая ведущая, поэтому Ольга получает большое количество негативных комментариев.
Сегодня в Instagram Ольги Орловой появился большой пост, посвященный хейтерам. «Дорогие мои Инста-советчики, которые являются ярыми поклонниками телепроекта #Дом2. Хочу сказать вам раз и навсегда: я не нуждаюсь в ваших указаниях «как мне вести проект»! Ваши требования и качания прав можете оставить для своих друзей и близких! У каждого шоу есть свои правила, которым ,в частности, подчиняются и ведущие! … Я не против конструктивных обсуждений, если они корректно изложены. Все любители оскорблять и писать гадости будут заблокированы немедленно! Прежде чем диктовать мне как жить, займитесь усовершенствованием себя, уверена, вам есть над чем работать!» — написала артистка.
Подписчики поддержали Ольгу: «Оль люди пишут гадости из за низкой самооценки,для того чтобы самоутвердиться», «Все правильно вы сказали, Оля! Мнений может быть тысячи, плохих и хороших, но опускаться до не уважения как к ведущим и как к старшему по возрасту человеку, это недопустимо!», «Оля ты как всегда права не слушай злых людишек им всегда не так пусть подавяться своей злостью любим тебя», «Ого... молодец. Ольга, правильно. Интернет сократил дистанцию с ведущими и многие вообще страх потеряли. Пусть скажут спасибо, что комментарии вообще включены и позволено высказываться».
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)
Фото: instagram