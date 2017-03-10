Чуть меньше года назад актриса Энн Хэтэуэй стала мамой. Она сумела скрыть этот факт от прессы. О беременности звезды поклонники также узнали, когда ее уже было сложно прятать, и судя по размерам живота, предполагали: малыш будет настоящим крепышом. В целом, так оно и вышло: на фото мальчик выглядит несколько старше, чем есть на самом деле. И занимается он вовсе не детскими вещами.

Кроха запечатлен перед планшетом с клавиатурой, внимательно изучающим монитор. На нем, кстати, показывают вовсе не развивающие мультфильмы, а вполне серьезное видео: мама выступает перед публикой.

Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway)Мар 9 2017 в 7:43 PST

«Джонатан Роузбэнкс Шульман смотрит выступление мамы в ООН», — пояснила актриса.

8 Марта, в Международный женский день, в Нью-Йорке состоялась официальная церемония «ООН-Женщины» и ее движения солидарности за равенство полов HeForShe, на которой Энн Хэтэуэй выступила с торжественной речью. Среди прочего актриса затронула проблему декретного отпуска: звезда намерена бороться за оплачиваемый отпуск по уходу за детьми как для женщин, так и для мужчин, передает Letidor.

Джонатан Шульман родился 24 марта 2016 года, в Лос-Анджелесе, США. Его папа — актер и дизайнер ювелирных украшений Адам Шульман.

Фото: instagram.com, globallookpress.com