Красивая, молодая: Марина Зудина сверкнула шикарным декольте в кружеве

«Марина! Какая вы женственная, просто эталон настоящей женщины! Я искренне желаю вам оставаться такой, какая вы есть, ничего не меняя ни на грамм! И дети у вас замечательные!», «Марина просто огонь», «Как выглядеть так шикарно? Ведь это большая работа, великий труд. Очень красивая!», «Боже мой, какая красота. Смотрю на вас — и глаз радуется», — осыпали Марину Зудину комплиментами.

Поклонники периодически интересуются у своей любимицы, почему такая красивая, талантливая и жизнерадостная женщина одна, ведь со дня смерти Олега Табакова прошло уже немало времени. Актриса признается, что к новым отношениям пока не готова, но и не ставит на себе крест. Она допускает вариант, что еще может влюбиться.

Фото и видео: соцсети, Global Look press, Starface