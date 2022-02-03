«Не ищу любовь»: Марина Зудина призналась, что пока не готова к новым романам
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Как рассказала Зудина в интервью «7 дней», несмотря на то что ее мужа не стало 4 года назад, о новых отношениях она не задумывается. Артистка уверяет, что она была достаточно окружена любовью и ей нет необходимости пускаться в новые романы. Однако она «не ставит крест на себе и не дает зарока не влюбляться». Актриса рассказывает, что уже практически полностью восстановилась и стала той Мариной, которой была до встречи с Олегом Табаковым. Она приняла участие в проекте «Танцы со звездами» и почувствовала, что будто бы в ней «нет бэкграунда жены Табакова».
«Меня так любили, столько лет смотрели на меня восхищенными глазами, что у меня максимально удовлетворены амбиции: я состоялась как женщина, как жена, как мать. Возможно, я даже не стою той любви, которой была обласкана, но она была в моей жизни — долгая, настоящая! Я через все это прошла. Вот спроси у меня сейчас: "Хотите ли вы второй раз выйти замуж?" — я скажу: "Наверное, нет". Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви — я уже давно заполнена ею», — поделилась Марина Зудина с журналистами.
Актриса призналась, что из ее жизни ушли люди, которые любили ее только потому, что она была женой великого актера и режиссера, теперь же ее воспринимают как отдельную единицу и она этому очень рада.
Фото: GlobalLookPress