«Не ищу любовь»: Марина Зудина призналась, что пока не готова к новым романам

«Меня так любили, столько лет смотрели на меня восхищенными глазами, что у меня максимально удовлетворены амбиции: я состоялась как женщина, как жена, как мать. Возможно, я даже не стою той любви, которой была обласкана, но она была в моей жизни — долгая, настоящая! Я через все это прошла. Вот спроси у меня сейчас: "Хотите ли вы второй раз выйти замуж?" — я скажу: "Наверное, нет". Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви — я уже давно заполнена ею», — поделилась Марина Зудина с журналистами.

Актриса призналась, что из ее жизни ушли люди, которые любили ее только потому, что она была женой великого актера и режиссера, теперь же ее воспринимают как отдельную единицу и она этому очень рада.