«Красивая мама, красивые дети»: Лариса Вербицкая растрогала Сеть архивными фотографиями
Фото: Instagram Ларисы Вербицкой
Нежные архивные фотографии, которые опубликовала в своем блоге Лариса Вербицкая, вызвали массу эмоций у ее поклонников. «Не забывается такое никогда», - написала она.
(картинки можно листать с помощью «стрелочек»)
«Какие все красивые», «Какие трогательные фотографии», «Красивая мама, красивые дети», «Как приятно смотреть», «Какие замечательные фотографии! Инночка просто чудо», «Какой красивый сын», «Выше мамы вырос», - обсуждают подписчики.
У Ларисы Вербицкой двое взрослых детей. Старший сын Максим родился в 1979 году, еще до того, как она счастливо вышла замуж. В ее втором по счету браке - с телеоператором ВГТРК Александром Дудовым - в 1990 году появилась на свет дочь Инна.
Фото и видео: Instagram/@larisa_verbitskaya
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!