«Красивая мама, красивые дети»: Лариса Вербицкая растрогала Сеть архивными фотографиями

«Какие все красивые», «Какие трогательные фотографии», «Красивая мама, красивые дети», «Как приятно смотреть», «Какие замечательные фотографии! Инночка просто чудо», «Какой красивый сын», «Выше мамы вырос», - обсуждают подписчики.

У Ларисы Вербицкой двое взрослых детей. Старший сын Максим родился в 1979 году, еще до того, как она счастливо вышла замуж. В ее втором по счету браке - с телеоператором ВГТРК Александром Дудовым - в 1990 году появилась на свет дочь Инна.