Лариса Вербицкая поздравила мужа с годовщиной и показала нежные фото с ним: «Случайности случаются»

«Большого счастья, вы красивая пара», «Доброго здоровья и огромного счастья на долгие года желаю вашей паре», «Какие же вы красивые, огромного счастья и здоровья вам», «Как замечательно, когда видишь супругов половинок, это такое счастье, просто встретить своего человека! И как далеко не всем это дано! Чем и ценно!», — поздравили Ларису и Александра в комментариях.

Брак с Дудовым стал для телеведущей вторым. От первых отношений у Ларисы Вербицкой есть 40-летний сын Максим. А в браке с Александром она родила дочь Инну.