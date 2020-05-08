Лариса Вербицкая поздравила мужа с годовщиной и показала нежные фото с ним: «Случайности случаются»
Фото: Instagram
Лариса Вербицкая поздравила супруга Александра Дудова с годовщиной знакомства. Телеведущая и телеоператор ВГТРК вместе уже 35 лет.
«Случайно случаются случайные случайности. Так 35 лет назад мы встретились, чтобы дальше быть вместе», — написала она в Instagram и показала фото с супругом.
«Большого счастья, вы красивая пара», «Доброго здоровья и огромного счастья на долгие года желаю вашей паре», «Какие же вы красивые, огромного счастья и здоровья вам», «Как замечательно, когда видишь супругов половинок, это такое счастье, просто встретить своего человека! И как далеко не всем это дано! Чем и ценно!», — поздравили Ларису и Александра в комментариях.
Брак с Дудовым стал для телеведущей вторым. От первых отношений у Ларисы Вербицкой есть 40-летний сын Максим. А в браке с Александром она родила дочь Инну.
Фото и видео: Instagram
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