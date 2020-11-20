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«Красивая мама, красивая дочь»: Ирина Дубцова поздравила с днем рождения свою молодую маму

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Ирина Дубцова с мамой

Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/?hl=ru

Певица опубликовала совместную фотографию с молодой мамой.

Ирина Дубцова показала своим подписчикам свою молодую и красивую маму Наталью, на которую, как сочли в комментариях, она похожа, как две капли воды.

«С днём рождения, мамулькин! Ты у меня самая лучшая! Люблю! Будь здорова и всегда улыбайся) Остальное за мной», – поздравляет Ирина.

Поклонники Дубцовой тоже поздравили в комментариях маму талантливой певицы:

«С Днём Рождения Мамочку!», «Ladies in red», «С днём Рождения, мамочку, Ирусечка любимая! Здоровья и долгих лет!!!», «Красивая мамулька, красивая дочь! Наталии Борисовне здоровья самого-самого крепкого», «Мама молодая и красивая. Поздравляю!», «Здравствуйте. Я вас и ваше творчество очень люблю! Маме желаю долгих лет ей жизни», «Ира, ты умница, супер! Счастья вам с мамой».

К поздравлениям присоединились некоторые из звезд, среди которых певица Зара.

Напомним, накануне певица дала большое интервью, в котором рассказала интересные вещи о себе — она хочет уменьшить размер бюста, а в детстве, как оказалось, была влюблена в одного из «Иванушек International».

Фото и видео: Instagram

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