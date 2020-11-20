«Красивая мама, красивая дочь»: Ирина Дубцова поздравила с днем рождения свою молодую маму

Ирина Дубцова показала своим подписчикам свою молодую и красивую маму Наталью, на которую, как сочли в комментариях, она похожа, как две капли воды.

«С днём рождения, мамулькин! Ты у меня самая лучшая! Люблю! Будь здорова и всегда улыбайся) Остальное за мной», – поздравляет Ирина.

Поклонники Дубцовой тоже поздравили в комментариях маму талантливой певицы:

«С Днём Рождения Мамочку!», «Ladies in red», «С днём Рождения, мамочку, Ирусечка любимая! Здоровья и долгих лет!!!», «Красивая мамулька, красивая дочь! Наталии Борисовне здоровья самого-самого крепкого», «Мама молодая и красивая. Поздравляю!», «Здравствуйте. Я вас и ваше творчество очень люблю! Маме желаю долгих лет ей жизни», «Ира, ты умница, супер! Счастья вам с мамой».