Ирина Дубцова рассказала о любви к солисту «Иванушек» Олегу Яковлеву и желании уменьшить бюст
Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/
Ирина Дубцова пришла в студию шоу Алены Жигаловой, где рассказала о своих тайных романах, отношениях с бывшим мужем, пластических операциях и многом другом.
В ходе разговора выяснилось, что Ирина в юности была влюблена в солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. «Я тогда пела в группе "Девочки", которую продюсировал Игорь Матвиенко. И я была влюблена в Олега», — призналась она.
«Но тогда все писали, что это был пиар-роман», — удивилась Алена Жигалова. «Ну какой пиар? Это была юношеская влюбленность, и он ответил на мои чувства», — продолжила Ирина.
«Но вы же все опровергали...», — отметила Алена. «Ну кто это опровергал? Было видео, где мы это все опровергаем? Олег был очень светлым и дорогим мне человеком. Вечная ему память», — грустно сказала Дубцова.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Алена поинтересовалась, почему Ирина Дубцова и Роман Черницын развелись после двух лет брака. «У вас же были чувства и сын был рожден в любви», — сказала Жигалова, вопросительно глядя на собеседницу.
«Да, но потом я поняла, что мы не развиваемся в одном направлении. Я пошла в другую сторону. Даже сейчас, когда мы общаемся, я смотрю на него и понимаю, что Роман застрял в том времени. Кроме того, мне для творчества надо всегда чувствовать влюбленность, а это проходит», — рассказала Ирина.
В другом недавнем интервью Дубцова призналась, что ее сердце свободно: «Меня давно никто не удивляет. Я знаю наперед, что скажут и сделают мужчины. Они, избалованные женщинами, разучились ухаживать».
Фото: www.instagram.com/dubtsova_official/
В интервью Ирина Дубцова призналась, что она не реагирует на критику и оскорбления, которые на нее вываливают в соцсетях. «Меня ничто не может вогнать в комплексы. Ничто. Кому и что я должна доказывать? На фото я одна, на видео другая, а в жизни вообще другая. Люди, которые подходят ко мне, говорят: "Ой, а в жизни вы в два раза меньше, вы такая маленькая". Ничего я не делала и с лицом, у меня даже ботокса нет. Покажите мой лоб крупным планом», — сказала Ирина и сморщила лицо.
Но то что она увеличивала грудь, скрывать не стала. «Хочу пойти уменьшить обратно. Это и вес прибавляет и возраст тоже. Все-таки природа была права. Да и просто надоело», — призналась она.
Фото и видео: Instagram Ирины Дубцовой, кадры программы, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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