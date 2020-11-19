Ирина Дубцова рассказала о любви к солисту «Иванушек» Олегу Яковлеву и желании уменьшить бюст

Ирина Дубцова пришла в студию шоу Алены Жигаловой, где рассказала о своих тайных романах, отношениях с бывшим мужем, пластических операциях и многом другом.

В ходе разговора выяснилось, что Ирина в юности была влюблена в солиста «Иванушек International» Олега Яковлева. «Я тогда пела в группе "Девочки", которую продюсировал Игорь Матвиенко. И я была влюблена в Олега», — призналась она.

«Но тогда все писали, что это был пиар-роман», — удивилась Алена Жигалова. «Ну какой пиар? Это была юношеская влюбленность, и он ответил на мои чувства», — продолжила Ирина.

«Но вы же все опровергали...», — отметила Алена. «Ну кто это опровергал? Было видео, где мы это все опровергаем? Олег был очень светлым и дорогим мне человеком. Вечная ему память», — грустно сказала Дубцова.