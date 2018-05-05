«Красивая и счастливая»: Елена Корикова восхитила фотографиями из отпуска

Напомним, некоторое время назад в Сети появились слухи об алкогольной зависимости актрисы. Елена долго не комментировала появившуюся информацию, однако ее терпению пришел конец: «Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать».

Фото: instagram