Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Красивая и счастливая»: Елена Корикова восхитила фотографиями из отпуска

1 / 10
Фото из Instagram Елены Кориковой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Звезда сериала «Бедная Настя» отдыхает в Италии.

46-летняя Елена Корикова довольно редко балует подписчиков своего Instagram свежими снимками. Однако несколько часов назад актриса показала фотографии из отпуска, который она проводит в Венеции. «Если Вам сказали,что Ваш поезд ушёл,помните-ещё есть самолеты и яхты!» — гласит подпись под серией ярких кадров. Судя по фотографиям, Елена выглядит все так же прекрасно, как и пятнадцать лет назад, во время съемок «Бедной Насти».

«Какая красивая 😻», «Красавица!!! Была, есть и будете!!!Счастья вам!», «Вам так идет улыбка», «Такая красивая!солнечная ❤», «Очень красивая и счастливая», «Солнышко ясное. Елена Прекрасная и лучезарная😍», «Италия вам к лицу, как и вы ей 😊» — восхитились подписчики Елены.

Напомним, некоторое время назад в Сети появились слухи об алкогольной зависимости актрисы. Елена долго не комментировала появившуюся информацию, однако ее терпению пришел конец: «Многие из Вас обращались ко мне с вопросом, когда же я отвечу на неоднократные оскорбительные публикации о том, что я якобы страдаю алкоголизмом и т.д. Признаюсь, я долго терпела: вероятно в силу моего воспитания или природного терпения, мне не хотелось конфликта. Однако любому терпению приходит конец. Я обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства для пресечения попыток меня оклеветать».

Фото: instagram

Гороскоп