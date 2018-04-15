Как изменились с момента славы Елена Корикова и другие красавицы из популярных русских сериалов

Сыгравшая настоящую стерву в сериале «Не родись красивой» Юлия Такшина в жизни оказалась милейшей девушкой. Юля не борется за главные роли, снимается в сериалах и в основном посвящает себя семейной жизни. Актриса состояла в фактическом браке с актером Григорием Антипенко, с которым познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой» и от которого родила сыновей Ивана и Федора. Недавно Такшина рассказала в интервью изданию «Большая Москва», что поддерживает с Антипенко теплые отношения: «Напряжение между нами прошло. Не то чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь. Да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Это уже степень какого-то родства – я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети буду счастливы».

Настья Самбурская