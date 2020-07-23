Красивая и счастливая: Алла Пугачева в мини «зажгла» на дискотеке с молодежью

Алла Пугачева и Максим Галкин провели вечер в компании друзей на закрытой вечеринке в столичном ресторане. Телеведущий показывал подписчикам новые фото, которые сделал с супругой перед выходом из дома. Для вечеринки Примадонна выбрала мини-шорты, плотные колготы, легкую блузку и удлиненный жакет — все черного цвета. Наряд подчеркнул невероятную стройность народной артистки.

А в сториз Максим Галкин разместил видео с зажигательными танцами любимой жены. Счастливая и красивая Алла Пугачева танцевала среди своих молодых друзей.