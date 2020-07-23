Красивая и счастливая: Алла Пугачева в мини «зажгла» на дискотеке с молодежью
Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/
Алла Пугачева и Максим Галкин провели вечер в компании друзей на закрытой вечеринке в столичном ресторане. Телеведущий показывал подписчикам новые фото, которые сделал с супругой перед выходом из дома. Для вечеринки Примадонна выбрала мини-шорты, плотные колготы, легкую блузку и удлиненный жакет — все черного цвета. Наряд подчеркнул невероятную стройность народной артистки.
А в сториз Максим Галкин разместил видео с зажигательными танцами любимой жены. Счастливая и красивая Алла Пугачева танцевала среди своих молодых друзей.
На вечеринке присутствовали, Григорий Лепс, Николай Басков, Елена Север, Андрей Малахов и многие другие знаменитости. А на сцене блистали Полина Гагарина, Artic&Asti, Леонид Агутин.
Алла Пугачева собрала немало комплиментов, которые поклонники ее семьи написали в комментариях на странице Максима Галкина. Почитатели таланта Примадонны отметили, что она выглядит великолепно, самоизоляция пошла ей на пользу, так как артистка стала еще стройней и красивей.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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