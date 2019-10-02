Поклонники Галкина обсуждают новое фото с веселой Пугачевой и Лизой на троне: «Красавицы как на подбор»
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Фото: Instagram
Максим Галкин продолжает баловать подписчиков семейными фотографиями. Каждый снимок или видео с участием его супруги Аллы Пугачевой или чудесных детей – Лизы и Гарри – вызывает и поклонников море положительных эмоций.
В этот раз Максим показал фото с юмором: Лиза сидит на троне, а на ее футболке написано Star (звезда), а сзади веселая Алла Пугачева ставит дочери рожки. Рядом находится старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте, а также подруги семьи – Ида Достман и Юлия Проскурякова.
«Девчонки», - написал Максим Галкин под фотографиями.
«Красавицы как на подбор», «Как приятно смотреть на настоящих девчонок, а не прачек из "Дома-2"», «Как на вас приятно смотреть», «вы все такие очаровательные...здоровья всем , любви и хорошего настроения!», - пожелали поклонники семьи Галкина и Пугачевой.
Пару дней назад Максим повеселил поклонников видеороликом с 6-летней Лизой, которая устроила дома модное дефиле и преподала отцу урок, как оставаться стильным.
Фото и видео: Instagram
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