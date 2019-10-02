Поклонники Галкина обсуждают новое фото с веселой Пугачевой и Лизой на троне: «Красавицы как на подбор»

«Красавицы как на подбор», «Как приятно смотреть на настоящих девчонок, а не прачек из "Дома-2"», «Как на вас приятно смотреть», «вы все такие очаровательные...здоровья всем , любви и хорошего настроения!», - пожелали поклонники семьи Галкина и Пугачевой.

Пару дней назад Максим повеселил поклонников видеороликом с 6-летней Лизой, которая устроила дома модное дефиле и преподала отцу урок, как оставаться стильным.