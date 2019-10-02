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Поклонники Галкина обсуждают новое фото с веселой Пугачевой и Лизой на троне: «Красавицы как на подбор»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин, Алла Пугачева, Лиза и Гарри

Фото: Instagram

Юморист опубликовал снимок на своей странице в Instagram.

Максим Галкин продолжает баловать подписчиков семейными фотографиями. Каждый снимок или видео с участием его супруги Аллы Пугачевой или чудесных детей – Лизы и Гарри – вызывает и поклонников море положительных эмоций.

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В этот раз Максим показал фото с юмором: Лиза сидит на троне, а на ее футболке написано Star (звезда), а сзади веселая Алла Пугачева ставит дочери рожки. Рядом находится старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте, а также подруги семьи – Ида Достман и Юлия Проскурякова.

«Девчонки», - написал Максим Галкин под фотографиями.

«Красавицы как на подбор», «Как приятно смотреть на настоящих девчонок, а не прачек из "Дома-2"», «Как на вас приятно смотреть», «вы все такие очаровательные...здоровья всем , любви и хорошего настроения!», - пожелали поклонники семьи Галкина и Пугачевой.

Пару дней назад Максим повеселил поклонников видеороликом с 6-летней Лизой, которая устроила дома модное дефиле и преподала отцу урок, как оставаться стильным.

Фото и видео: Instagram

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