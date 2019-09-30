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«Можно просто тапки носить»: 6-летняя дочь Максима Галкина научила его, как быть модным

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим и Лиза Галкины

Фото: Instagram

Юморист признал, что его девочка – сама деликатность.

Максим Галкин опубликовал новое забавное видео с 6-летней дочерью Лизой. Девочка, как всегда покорила сердца многомиллионной армии подписчиков отца.

В ролике, снятом в замке Галкина и Пугачевой, Лиза дефилирует в новом наряде от Валентина Юдашкина и показывает отцу, как его нужно носить. На вопрос Максима Галкина, нормально ли он выглядит в тапках на носки, Лиза ответила, что никогда от таком не слышала. А после добавила: «Можно просто тапки носить».

«Д – деликатность», - подписал видео Максим.

«Л – любовь», - написал первым комментарий Александр Ревва.

«Эти дети это что-то необыкновенное», - добавил Юсиф Эйвазов.

«Сладкая, умненькая, хорошенькая. Сколько надо же силы воли иметь родителям, чтобы с утра до ночи ее не тискать и не зацеловывать», - прокомментировала видео Валерия.

«Куколка», «Какая она умненькая девочка», «Какая сладка», - написали поклонники Максима Галкина.

Напомним, 18 сентября детям Максима Галкина и Аллы Пугачевой отметили 6-летие. Глава семейства в это время был в Москве – работал, а его жена и дети отдыхали на море. Юморист в Instagram тогда показал, как Лиза и Гарри танцевали утром среди воздушных шаров, а после подарили матери букеты цветов.

Фото и видео: Instagram

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