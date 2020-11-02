«Красавица и умница»: Инна Маликова показала тренировку в ярком спортивном образе

Инна Маликова вдохновляет своих подписчиков на спортивные подвиги в это непростое время и публикует фотографию с тренировки. Настроение у Инны не только боевое, но и яркое, на тренировку она примерила стильный спортивный костюм, который демонстрирует отличную фигуру, и розовую толстовку.

«Доброе утро, дорогие! Вот такое боевое настроение сегодня! Начало недели и заключительные 2 месяца этого самого странного года. Должно произойти непременно что-то хорошее, я в это верю!», — пишет Инна.

Фотографию с тренировки в комментариях обсудили подписчики Инны, которые внимательно следят за ее жизнью и за тем, как она заботиться о себе:

«Милая Инна!! Вы красивы своей натуральной красотой и открытость к зрителям!! Спасибо вам за это!», «Инна, добрый день! Прекрасно выглядите, счастья вам и вашей семье!!», «Красавица и умница! Любуюсь вами и вашей замечательной семьей», «Инна, вы прекрасно выглядите», «Молодец, так держать. Красавица!».