43-летняя Инна Маликова в сияющих лосинах показала идеально плоский живот и стройные бедра назло завистникам
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Фото: Instagram Инны Маликовой
Фигуре и внешности 43-летней Инны Маликовой завидуют многие. Нередко под фотографиями певицы появляется довольно жесткая критика, однако к хейтерам она относится снисходительно, иногда все же провоцируя их. Опубликовав фото в сияющих лосинах, которые подчеркнули ее идеально плоский живот и стройные бедра, певица высказала свои мысли об эйджизме.
«Ох уж эти знатоки, которые точно знают, в каком возрасте и что нужно носить. Какая должна быть длина юбки и высота каблука. Неужели нельзя выложить фото и остаться без мнения диванных критиков? Но такое неравнодушное отношение подогревает меня и моих дорогих коллег еще больше постить подобные фоточки и умиляться над подобными комментариями. Спасибо, что вы есть, без вас было бы скучно! Но вдохновляет, конечно же, добро и позитив, которого у меня значительно больше! Всех обнимаю и целую, хорошего вечера», — написала она.
Поклонники певицы поддержали ее. А вы разделяете с ее точку зрения?
Фото и видео: instagram
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