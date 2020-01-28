43-летняя Инна Маликова в сияющих лосинах показала идеально плоский живот и стройные бедра назло завистникам

«Ох уж эти знатоки, которые точно знают, в каком возрасте и что нужно носить. Какая должна быть длина юбки и высота каблука. Неужели нельзя выложить фото и остаться без мнения диванных критиков? Но такое неравнодушное отношение подогревает меня и моих дорогих коллег еще больше постить подобные фоточки и умиляться над подобными комментариями. Спасибо, что вы есть, без вас было бы скучно! Но вдохновляет, конечно же, добро и позитив, которого у меня значительно больше! Всех обнимаю и целую, хорошего вечера», — написала она.

Поклонники певицы поддержали ее. А вы разделяете с ее точку зрения?