Избегавший публичности красавец-сын Марии Мироновой впервые появился в соцсетях

Поклонники и коллеги завалили молодого актера комплиментами и отметили, что он очень похож на своего знаменитого деда.

За один день на актера подписались более 3 тысяч человек, в том числе и звезды, среди которых его мать Мария Миронова, Стася Милославская и Иван Янковский.

Стоит отметить, что сама Мария Миронова тоже не считает нужным демонстрировать поклонников всю cвою жизнь. По этой причине она показала лицо своего младшего сына Федора только после того, как ему исполнился год. Он родился через 27 лет после появления на свет старшего сына Андрея.