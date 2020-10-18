«Красавец - мужчина» Стас Пьеха опубликовал брутальное фото

«Очень красивый мужчина», «Ты классный парень, певец, отец, сын и внук», «Интересно, смогла бы я поедать стейк, сидя напротив вас. Мне кажется, что нет. Я бы томно вздыхала», «Стильный, молодой, талантливый!», «Фото выложено 50 минут назад, а уже столько комментариев! Такое ощущение, что в вас, Станислав, влюблены все девушки России», «Вы самый красивый на земле», - написали артисту фанатки.

Сейчас в жизни певца все стабильно, он много времени уделяет работе. В интервью изданию Известия внук Эдиты Пьехи рассказал, что на данный момент для него является главным.

«Стихи сейчас вообще не пишу. Да, готовлю к выпуску третий поэтический сборник, но это, так скажем, накопившийся материал. Пока мне неоткуда черпать чувства, смыслы, а писать ради того, чтобы просто писать, — глупо. Стихи — это не самоанализ и не домашнее задание, человека должно что-то вдохновить. Сейчас на первом месте для меня написание песен. Одна из них уже находится в предфинальной стадии: в поисках пары звучков, мастеринга и выпуска. Пара-тройка песен еще в работе. Я очень много гастролировал с сольными концертами, и мне хочется освежить материал», - поделился экс-участник проекта «Фабрика звёзд».

После избавления от наркозависимости Стас Пьеха начал вести здоровый образ жизни. Артист занимается спортом и поддерживает трезвость: «Я на ЗОЖе, не бухаю, не тусуюсь по ночам», - рассказывал он в интервью изданию Sport24.

Напомним, что ранее мы писали о том, что на карманные расходы Стасу Пьехе требуется миллион рублей, а алименты, которые он платит экс-супруге составляют 350 тысяч рублей.