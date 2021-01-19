«Красавчик растет»: Кожевникова показала архивные фото и видео в честь дня рождения сына
Фото: Instagram Марии Кожевниковой
Мария Кожевникова опубликовала в Instagram архивные фото и видео сына Ивана, которому 19 января исполнилось семь лет. «С днем рождения, мой смысл жизни! Именно с твоим появлением, мой Ванечка, я его моментально осознала! Ты одарен Господом Богом всем, чтобы быть счастливым! Главное верить в себя! Все, за что ты берешься благодаря своему трудолюбию и козерожьему характеру, у тебя получается! Твоя феноменальная память до сих пор меня поражает, но это точно папин бонус. Я никогда не забуду, как в саду ко мне подошла воспитательница и рассказала, что Иван, пока вас ждал, рисовал на свободную тему, это была Солнечная система. Подписать планеты он не смог, так как в 4 года писать еще не умел, зато поставил числа, а когда я спросила, что это за цифры, он сказал, что все просто, это количество спутников у планет! Воспитательница решила проверить через интернет точность цифр, и каково же было ее удивление, когда ты ни в одной не ошибся! Ты помнишь все сказки, которые мы прочитали, и для меня реально большая проблема найти ту, которую ты не знаешь, и после второго предложения не скажешь: "Мам, эту мы уже читали". Ты гиперактивный хулигашка, который учит меня терпению и выдержке, чего мне всегда по жизни не доставало! Так что надеюсь, я как мама сдам этот экзамен на отлично, и ты вырастешь счастливым и достойным мужчиной! Люблю тебя @ivanbromaksbrovasilek от ядра Земли до твоей любимой планеты МакеМаке», — написала она.
Фолловеры актрисы начали поздравлять ее первенца с днем рождения и отметили, что он растет красавчиком. «С днем рождения нашего красавца!», «На маму похож. Счастья, здоровья!», «Красивый мальчик», «Классный», «Красавчик растет», «Красавчик, копия мамы!», «Такой ангелок», — пишут они в комментариях.
Напомним, Мария Кожевникова — счастливая мать троих сыновей, которых родила от гражданского мужа, бизнесмена Евгения Васильева. 19 января 2014 года актриса родила первенца Ивана, 26 января 2015 года появился на свет сын Максим, а 20 июля 2017 года у нее родился третий сын Василий. Недавно Кожевникова показала новые фотографии с подросшими наследниками, которыми очень гордится.
Фото: instagram
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