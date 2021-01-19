«Красавчик растет»: Кожевникова показала архивные фото и видео в честь дня рождения сына

Мария Кожевникова опубликовала в Instagram архивные фото и видео сына Ивана, которому 19 января исполнилось семь лет. «С днем рождения, мой смысл жизни! Именно с твоим появлением, мой Ванечка, я его моментально осознала! Ты одарен Господом Богом всем, чтобы быть счастливым! Главное верить в себя! Все, за что ты берешься благодаря своему трудолюбию и козерожьему характеру, у тебя получается! Твоя феноменальная память до сих пор меня поражает, но это точно папин бонус. Я никогда не забуду, как в саду ко мне подошла воспитательница и рассказала, что Иван, пока вас ждал, рисовал на свободную тему, это была Солнечная система. Подписать планеты он не смог, так как в 4 года писать еще не умел, зато поставил числа, а когда я спросила, что это за цифры, он сказал, что все просто, это количество спутников у планет! Воспитательница решила проверить через интернет точность цифр, и каково же было ее удивление, когда ты ни в одной не ошибся! Ты помнишь все сказки, которые мы прочитали, и для меня реально большая проблема найти ту, которую ты не знаешь, и после второго предложения не скажешь: "Мам, эту мы уже читали". Ты гиперактивный хулигашка, который учит меня терпению и выдержке, чего мне всегда по жизни не доставало! Так что надеюсь, я как мама сдам этот экзамен на отлично, и ты вырастешь счастливым и достойным мужчиной! Люблю тебя @ivanbromaksbrovasilek от ядра Земли до твоей любимой планеты МакеМаке», — написала она.