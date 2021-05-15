Козырек за 20 тысяч, розовая горжетка и другие «модные штучки» Лизы Галкиной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @maxgalkinru / Instagram
Маленькая модница Лиза - дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина - часто восхищает публику своими нарядами. На днях девочка засветилась в папином Instagram в розовом тренче и стильном козырьке GUCCI. Один лишь головной убор девочки обошелся ее родителям в 20 700 рублей.
Впрочем, стильная малышка может собрать интересный «лук» даже из подручных материалов. С детства она примеряла мамины шляпки, мастерила обувь из бумаги, сооружала платья из цветов.
В себе и своем чувстве стиля Лиза уверена на все 100%. На вопрос папы «Кто у нас красоточка?» она без всякого стеснения и ложной скромности отвечает: «Я!»
Мы собрали милые и модные образы девочки в «галерее». Какой больше всего нравится вам?
Фото: @maxgalkinru, @alla_orfey / Instagram