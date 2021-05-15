Козырек за 20 тысяч, розовая горжетка и другие «модные штучки» Лизы Галкиной

Впрочем, стильная малышка может собрать интересный «лук» даже из подручных материалов. С детства она примеряла мамины шляпки, мастерила обувь из бумаги, сооружала платья из цветов.

В себе и своем чувстве стиля Лиза уверена на все 100%. На вопрос папы «Кто у нас красоточка?» она без всякого стеснения и ложной скромности отвечает: «Я!»

Мы собрали милые и модные образы девочки в «галерее». Какой больше всего нравится вам?