Барановская в «зефирном» жакете, Нюша в дерзкой коже и другие звезды на показе Анастасии Задориной
Фото: Пресс-служба
Юлия Барановская сделала ставку на аутфит в лучших традициях power dressing, замиксовав классические черные брюки с приталенным жакетом цвета зефира. Нюша выбрала дерзкий образ, показав, как носить остромодные тренды. Певица выстроила look вокруг объемного блейзера из кожи, джинсов ультравысокой посадки и брутальных ботильонов на массивном каблуке. Дополнить образ кожей решила и Наталья Рудова, которая появилась на мероприятии в строгом пальто и ботинках в духе милитари. Екатерина Одинцова отдала главные роли в своем образе кипенно-белому цвету, зарифмовав классическую брючную двойку с пушистым кардиганом длины мидакси и лодочками в оттенке малинового джема. Дизайнер бренда Анастасия Задорина блеснула в экстремально коротком платье с декольте и грубых казаках.
Фото: Пресс-служба
Лейтмотивом коллекции стала мечта о путешествиях, которую события последних нескольких месяцев заметно отдалили от каждого из нас. В образах — бесконечная игра текстур: с одной стороны — нежное французское кружево шантильи и шитье, а с другой — плотный деним, эффектная кожа, металл. Летящие платья и ажурные сарафаны соединяются с брутальными ремнями и обувью в духе вестерн, кожаные бюстье — с полупрозрачными юбками, эффектные куртки с бахромой — с микротопами и объемными шортами. Дизайнер создает идеальную капсулу для путешествий, детали которой легко миксовать между собой.
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Фото: Instagram
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