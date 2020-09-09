Барановская в «зефирном» жакете, Нюша в дерзкой коже и другие звезды на показе Анастасии Задориной

Лейтмотивом коллекции стала мечта о путешествиях, которую события последних нескольких месяцев заметно отдалили от каждого из нас. В образах — бесконечная игра текстур: с одной стороны — нежное французское кружево шантильи и шитье, а с другой — плотный деним, эффектная кожа, металл. Летящие платья и ажурные сарафаны соединяются с брутальными ремнями и обувью в духе вестерн, кожаные бюстье — с полупрозрачными юбками, эффектные куртки с бахромой — с микротопами и объемными шортами. Дизайнер создает идеальную капсулу для путешествий, детали которой легко миксовать между собой.

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