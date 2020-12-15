Кожаная мини, грубые ботинки и клетчатый берет: Светлана Бондарчук блеснула в дерзком образе

Яркий образ Бондарчук оценили и звезды, среди которых Наталья Подольская, Яна Рудковская и другие, и подписчики ее блога:

«Света, вы классная», «Светлана, я вас обожаю», «Какая вы всё таки прекрасная пара», «Какая вы элегантная в этом берете!», «Светлана!! Вы великолепны! Радость вас читать и наблюдать», «Ноги огонь», «Какие вы классные!!!», «Шикарная женщина!», «Ты такая моднячка!», «Света! Ты веселишь быстрее и эффективнее любого коктЭля!)))».

Светлана любит провокационные образы и часто экспериментирует со стилем. Ранее она продемонстрировала в своем блоге очень интересный и соблазнительный образ в прозрачной обтягивающей блузке, которая подчеркнула отличную фигуру телеведущей и в блестящих брюках.