Кожаная косуха и дерзкое мини-платье: Ани Лорак похвасталась стройными ногами в эффектном наряде

Поклонники оценили образ певицы и начали писать о том, как много потерял ее супруг: «Шикарная», «Пусть муж кусает локти!», «Эти бесконечные ноги», «Роскошная мадам, а кавалеры найдутся!», «Похорошела назло бывшему!!», «Какая красивая». Напомним, что в прошлом году Ани Лорак подала на развод после 10 лет брака, когда узнала об изменах мужа, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Артистка держалась стойко в непростой период, ситуацию в семье не комментировала и не бросалась упреками в адрес неверного супруга.