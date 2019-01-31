Ани Лорак официально развелась с мужем после 9 лет брака

Как сообщает украинский телеканал ТСН, сегодня, 31 января, Ани Лорак официально развелась с супругом Муратом Налчаджиоглу. Судебный процесс в итоге продлился почти два месяца и проходил в закрытом режиме, поэтому другие подробности пока неизвестны.
Ни Ани, ни Мурат пока никак не прокомментировали новости о разводе. В этой связи остается неясным, кому достанется опека над 7-летней общей дочерью пары Софией и как будет разделено имущество.
Напомним, в конце декабря прошлого года в Сети появились слухи, что артистка передумала разводиться с бизнесменом и даже забрала заявление из киевского суда. Тогда из реестра судебных решений исчез иск Лорак. «Постановление о суде могло пропасть из реестра, если они забрали заявление или же сообщили о том, что подписали мировую. Скорее всего, было так: Ани и Мурат прислали вместо себя адвокатов, которые сообщили суду, что они не разводятся. Если бы они просто не пришли на заседание, то оно должно быть перенесено», — цитировал эксперта портал Obozrevatel.com.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram