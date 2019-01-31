Ани Лорак официально развелась с мужем после 9 лет брака

Как сообщает украинский телеканал ТСН, сегодня, 31 января, Ани Лорак официально развелась с супругом Муратом Налчаджиоглу. Судебный процесс в итоге продлился почти два месяца и проходил в закрытом режиме, поэтому другие подробности пока неизвестны.

Ни Ани, ни Мурат пока никак не прокомментировали новости о разводе. В этой связи остается неясным, кому достанется опека над 7-летней общей дочерью пары Софией и как будет разделено имущество.