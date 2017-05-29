Мама Тимати опубликовала фотографию внучки, которая не оставила поклонников равнодушными

Маленькая Алиса Юнусова, дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой, растет на попечении бабушки. Симона Юнусова занимается воспитанием и развитием девочки , водит ее на кружки, заботится о ее здоровье, демонстрируя многочисленным подписчикам ее успехи. Сегодня женщина опубликовала новое фото внучки. «"А ну-ка посчитай!" Фото для студентов-медиков, начинающих изучать анатомию», — шутливо подписала она кадр.

За три часа фото собрало 56 тысяч «лайков» и 259 комментариев, причем многие подписчики, также будучи родителями, не увидели ничего страшного на снимке. «Такая хорошенькая принцесса», «Мама моя возмущается. Летом привожу ребенка в таком же состоянии, увожу плюс)) потом через год снова привожу похудевшую, увожу плюс. Махнула рукой, благо, у ребенка вырабатываются пищевые привычки мои, без пирожков и сахара в кефир)», «Ой, мы тоже пособие для анатомии и сердечный приступ для бабушки))))», «Ребенок должен быть худым и с шилом в попе))))) (с) Комаровский», — поддержали фанаты. «Алиса худенькая в маму. Может стать балериной», — пророчат они Алисе большое будущее.