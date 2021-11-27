Косы по пояс и джинсы-клеш: Арзамасова поделилась забавным детским фото

Сама же актриса посвятила пост маме Юлии, также запечатленной на снимке, назвав ее «классической хорошей «плохой девчонкой». «Помню, как в детстве на меня произвело впечатление ее откровение: «Я жуткая эгоистка! И именно поэтому я так лелею, берегу, нежу и обожаю всех тех, кто меня любит»! Тогда мне это показалось дерзким, а сейчас думаю: не-е-е-ет, не противоречит самым основным базовым настройкам. И вполне понятен мамин основной принцип: «Ни шагу без любви! С места не сдвинусь»!» — поделилась Елиавета Арзамасова.