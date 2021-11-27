Косы по пояс и джинсы-клеш: Арзамасова поделилась забавным детским фото
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Фото: Instagram
Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова напомнила поклонникам об одной из самых известных своих героинь, опубликовав архивное фото. На нем будущая звезда «Папиных дочек» предстала с косами по пояс в классическом черном пальто и джинсах-клеш. «Галина Сергеевна!» — тут же отреагировали подписчики, вспомнив о персонаже упомянутого выше сериала.
Сама же актриса посвятила пост маме Юлии, также запечатленной на снимке, назвав ее «классической хорошей «плохой девчонкой». «Помню, как в детстве на меня произвело впечатление ее откровение: «Я жуткая эгоистка! И именно поэтому я так лелею, берегу, нежу и обожаю всех тех, кто меня любит»! Тогда мне это показалось дерзким, а сейчас думаю: не-е-е-ет, не противоречит самым основным базовым настройкам. И вполне понятен мамин основной принцип: «Ни шагу без любви! С места не сдвинусь»!» — поделилась Елиавета Арзамасова.
Кстати, в этом году Елизавета Арзамасова и сама впервые стала мамой. Недавно она и ее супруг Илья Авербух впервые показали лицо их первенца в соцсетях.
Фото и видео: @liza_arzamasova/Instagram