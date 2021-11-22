А глаза-то мамины! Авербух впервые показал лицо сына от Арзамасовой

У 26-летней Елизаветы Арзамасовой и 47-летнего фигуриста в августе этого года появился на свет первый общий ребенок. На протяжении трех месяцев пара публиковала снимки с младенцем, однако ни на одном из них не было видно лица новорожденного. И вот наконец фигурист решил порадовать поклонников.

Авербух поздравил своих сыновей Мартина и Льва с Днем сына и выложил два видео, на которых запечатлены его дети. Фигурист отметил достижения 17-летнего Мартина и сообщил, что гордится своим старшим сыном. Комплиментами не оказался обделен и Лев. «Ну а у Льва все впереди! Каждый прожитый день — уже большой дар, который несет в себе маленькие победы. Всегда рядом и всегда гожусь! Мы — одна семья. Вперед, к новым высотам!», — написал Илья Авербух в своем поздравлении.