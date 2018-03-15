Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Косуха на голое тело и ботфорты: молодой бойфренд Хайди Клум влияет на ее стиль?

1 / 10
Хайди Клум
Arrows-left
Arrows-right
Reload
СМИ обсуждают роман 44-летней Хайди Клум с музыкантом из Tokio Hotel.

В последнее время Хайди Клум стала выглядеть моложе, одеваться откровеннее. Светские сплетники уверены: все дело — в новом романе звезды. Поговаривают, что 44-летняя супермодель встречается с музыкантом из Tokio Hotel Томом Каулитцем, который на 16 лет младше ее.

На мероприятии, посвященном выходу новой коллекции украшений Eye Bangles Collection известного ювелира Лоррейна Шварца, Хайди появилась в высоких ботфортах и косухе на голое тело. Последнюю модель подвязала широким поясом, чтобы создать иллюзию платья.

Но самое интересное произошло потом: после того, как Клум покинула вечеринку, она села в авто, за рулем которого был 28-летний гитарист и продюсер Tokio Hotel. Музыкант не был в списке приглашенных: он специально заехал за моделью.

И Хайди и Том сейчас свободны. Клум не так давно рассталась с 31-летним Вито Шнобелем, а Каулитц — развелся с Риа Зоммерфелд.

Фото: eastnews, instagram, globallookpress

Обсуждаемое
Гороскоп