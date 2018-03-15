Косуха на голое тело и ботфорты: молодой бойфренд Хайди Клум влияет на ее стиль?
В последнее время Хайди Клум стала выглядеть моложе, одеваться откровеннее. Светские сплетники уверены: все дело — в новом романе звезды. Поговаривают, что 44-летняя супермодель встречается с музыкантом из Tokio Hotel Томом Каулитцем, который на 16 лет младше ее.
На мероприятии, посвященном выходу новой коллекции украшений Eye Bangles Collection известного ювелира Лоррейна Шварца, Хайди появилась в высоких ботфортах и косухе на голое тело. Последнюю модель подвязала широким поясом, чтобы создать иллюзию платья.
Но самое интересное произошло потом: после того, как Клум покинула вечеринку, она села в авто, за рулем которого был 28-летний гитарист и продюсер Tokio Hotel. Музыкант не был в списке приглашенных: он специально заехал за моделью.
И Хайди и Том сейчас свободны. Клум не так давно рассталась с 31-летним Вито Шнобелем, а Каулитц — развелся с Риа Зоммерфелд.
Фото: eastnews, instagram, globallookpress