Косуха на голое тело и ботфорты: молодой бойфренд Хайди Клум влияет на ее стиль?

В последнее время Хайди Клум стала выглядеть моложе, одеваться откровеннее. Светские сплетники уверены: все дело — в новом романе звезды. Поговаривают, что 44-летняя супермодель встречается с музыкантом из Tokio Hotel Томом Каулитцем, который на 16 лет младше ее.

На мероприятии, посвященном выходу новой коллекции украшений Eye Bangles Collection известного ювелира Лоррейна Шварца, Хайди появилась в высоких ботфортах и косухе на голое тело. Последнюю модель подвязала широким поясом, чтобы создать иллюзию платья.