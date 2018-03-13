Серебристое платье за 3000 долларов трещит по швам на стройной фигуре Хайди Клум

Трудно поверить, что супермодели Хайди Клум 44 года! Благодаря стройной фигуре и удачному образу она выглядела как девочка на мероприятии, посвященном 13-му сезону шоу «В Америке есть таланты» (America's Got Talent).

Чтобы подчеркнуть свои формы, звезда надела очень тесное серебристое платье австралийского дизайнера Alex Perry за 3000 долларов. Оно сидело как влитое и казалось, что одно неловкое движение — и швы разойдутся, как в кино.