Косметолог — о лице экс-жены Аршавина: «Ее болезнь и филеры могли дать такие осложнения»

Журналисты издания StarHit связались со специалистом и выяснили, в чем причина таких изменений во внешности Аршавиной.

«Конечно, по фото нельзя сказать, что же произошло на самом деле. Необходим личный осмотр пациента. Мое мнение такое: тут один из нескольких вариантов. Первое — Алиса Аршавина делала пластику, второе — ходила на процедуры к косметологу. Она могла сделать себе филеры, необязательно в нос, а по всему лицу, но, скорее всего, и в нос тоже. И на фоне того, что у нее уже давно было аутоиммунное заболевание (а с ним противопоказаны подобные манипуляции), начались осложнения. Скорее всего, она либо не обращала на внимание на наличие недуга, либо доктора не спрашивали и не говорили ей, что филеры при аутоиммунной болезни — очень опасно», — поделилась с изданием StarHithttps://www.starhit.ru/novosti/kosmetolog-pro-litso-alisyi-arshavinoy-ee-bolezn-i-fileryi-mogli-dat-takie-oslojneniya-231349/ личным мнением главный врач клиники New Mama’s clinic, косметолог Маргарита Мозалева.

К слову, недавно мы писали, что рассказывая о болезни, сама Алиса Аршавина признавалась, что в трудное время ей помогают мама и бывший муж Алексей Казьмин, от которого она ушла к футболисту, прихватив сына Алексея и дочь Алису. Аршавина призналась, что уже много раз пожалела о разводе с первым супругом, и попросила у него прощения за причиненную боль. По ее словам, футболист не интересуется жизнью маленькой дочери Есении и остается равнодушным к болезни самой Алисы.