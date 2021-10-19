Коса до пояса и обилие кружева: Орбакайте в драматичном платье затмила всех на гала-ужине
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Фото: Пресс-служба
Одной из первых на красной дорожке появилась Кристина Орбакайте. Певица выбрала роскошное платье-миди с полупрозрачным верхом и элегантным вырезом в зоне декольте, объемными рукавами и широкой юбкой. Наряд украшает черное кружево. В образе сделан акцент на талию — черный ремень подчеркнул прекрасную фигуру певицы.
Фото: Пресс-служба
Драматичный образ дополнила женственная прическа – волосы она заплела в косу, которую перекинула на грудь.
Среди других гостей на гала-ужине отметились Ани Лорак, Филипп Киркоров, Жасмин, Наталья Гордиенко и другие. Российская национальная музыкальная премия «Виктория-2021» традиционно состоится в конце года.
Ранее Кристина Орбакайте появилась в элегантном розовом платье с широкими плечами на презентации своего именного аромата в компании своей мамы Аллы Пугачевой, которая пришла поддержать дочь и удивила молодостью и красотой — в черном платье и шляпке с вуалью она выглядела ровесницей своей дочери.
Фото: Пресс-служба, Instagram Кристины Орбакайте