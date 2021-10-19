passion.ru
1 мин.

Коса до пояса и обилие кружева: Орбакайте в драматичном платье затмила всех на гала-ужине

19 октября в отеле Марриот Аврора в столице проходит гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория», который собрал звездных гостей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Кристина Орбакайте

Фото: Пресс-служба

Одной из первых на красной дорожке появилась Кристина Орбакайте. Певица выбрала роскошное платье-миди с полупрозрачным верхом и элегантным вырезом в зоне декольте, объемными рукавами и широкой юбкой. Наряд украшает черное кружево. В образе сделан акцент на талию — черный ремень подчеркнул прекрасную фигуру певицы.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте

Фото: Пресс-служба

Драматичный образ дополнила женственная прическа – волосы она заплела в косу, которую перекинула на грудь.

Среди других гостей на гала-ужине отметились Ани Лорак, Филипп Киркоров, Жасмин, Наталья Гордиенко и другие. Российская национальная музыкальная премия «Виктория-2021» традиционно состоится в конце года.

Ранее Кристина Орбакайте появилась в элегантном розовом платье с широкими плечами на презентации своего именного аромата в компании своей мамы Аллы Пугачевой, которая пришла поддержать дочь и удивила молодостью и красотой — в черном платье и шляпке с вуалью она выглядела ровесницей своей дочери.

Фото: Пресс-служба, Instagram Кристины Орбакайте