Коса до пояса и обилие кружева: Орбакайте в драматичном платье затмила всех на гала-ужине

Среди других гостей на гала-ужине отметились Ани Лорак, Филипп Киркоров, Жасмин, Наталья Гордиенко и другие. Российская национальная музыкальная премия «Виктория-2021» традиционно состоится в конце года.

Ранее Кристина Орбакайте появилась в элегантном розовом платье с широкими плечами на презентации своего именного аромата в компании своей мамы Аллы Пугачевой, которая пришла поддержать дочь и удивила молодостью и красотой — в черном платье и шляпке с вуалью она выглядела ровесницей своей дочери.