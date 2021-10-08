Помолодевшая Пугачева выглядела ровесницей дочери на презентации нового аромата Kristina в Москве
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Фото: архив пресс-службы
Презентацию открыли президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов, Кристина Орбакайте и создатели итальянского бренда парфюмерии Tiziana Terenzi Тициана и Паоло Теренци.
Мероприятие посетили Согдиана, Игорь Гуляев, Ирина Безрукова, Вадим Верник, Игорь Чапурин, Дарья Михалкова, Маша Цигаль, Ясмина Муратович, Екатерина Вуличенко, Анастасия Меськова, Дарья Повереннова, Илья Бачурин, Алина Герман, Ольга Кабо, Елена Максимова и другие.
Алла Пугачева поразила своей молодостью и красотой. В элегантном черном платье в пол, черном жакете и женственной шляпке она выглядела ровесницей своей дочери Кристины Орбакайте, которая представила собственный парфюм. Сама Кристина появилась в утонченном розовом платье по фигуре и лодочках цвета металлик.
Фото: архив пресс-службы
Ирина Безрукова появилась в стильных клетчатых кюлотах, которые сочетает с блузкой кофейного оттенка и ботинками на платформе. Поверх блузки актриса накинула объемный клетчатый пиджак.
Фото: архив пресс-службы
Дарья Повереннова пришла на презентацию в стильном casual — светло-коричневый джемпер с принтом она сочетает с широкими черными брюками.
Фото: архив пресс-службы
Алена Водонаева примерила элегантное розовое пальто-халат в клетку, которое гармонично сочетается с собранными волосами.
Фото: архив пресс-службы
Аромат Kristina, созданный в честь Орбакайте, стал украшением юбилейной коллекции марки Tiziana Terenzi, которая выпускается ежегодно ограниченным тиражом. Духи представили в элегантной музыкальной шкатулке, которая исполняет одну из песен вокалистки. Купить этот парфюм можно только в России, эксклюзивным представителем бренда является группа компаний «Рив Гош».
Фото: архив пресс-службы