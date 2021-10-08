Помолодевшая Пугачева выглядела ровесницей дочери на презентации нового аромата Kristina в Москве

Презентацию открыли президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов, Кристина Орбакайте и создатели итальянского бренда парфюмерии Tiziana Terenzi Тициана и Паоло Теренци.

Мероприятие посетили Согдиана, Игорь Гуляев, Ирина Безрукова, Вадим Верник, Игорь Чапурин, Дарья Михалкова, Маша Цигаль, Ясмина Муратович, Екатерина Вуличенко, Анастасия Меськова, Дарья Повереннова, Илья Бачурин, Алина Герман, Ольга Кабо, Елена Максимова и другие.

Алла Пугачева поразила своей молодостью и красотой. В элегантном черном платье в пол, черном жакете и женственной шляпке она выглядела ровесницей своей дочери Кристины Орбакайте, которая представила собственный парфюм. Сама Кристина появилась в утонченном розовом платье по фигуре и лодочках цвета металлик.