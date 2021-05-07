Кортни Кардашьян чуть не утонула в океане в день своего рождения

Музыкант сделал для возлюбленной сюрприз. Он заказал огромный плакат с теплыми пожеланиями, его для модели вертолет развернул в небе. Через некоторое время Кортни пошла купаться. Неожиданно Кардашьян, которая была в состоянии алкогольного опьянения, накрыла двухметровая волна.

Сначала Баркер растерялся и смотрел в сторону звезды. Через некоторое время он бросился ей на помощь и вытащил из океана. Этот случай не испортил отдых, пара осталась довольна и уточнила в Instagram, что побывала в раю.

Ранее Кортни Кардашьян заявила о том, что заморозила свои яйцеклетки. У звезды уже есть трое детей от Скотта Дисика — 11-летний Мейсон, восьмилетняя Пенелопа и шестилетний Рейн. В феврале стало известно, что у Кортни Кардашьян новый роман — она стала встречаться с музыкантом группы Blink-182 Трэвисом Баркером. При этом и Баркер, и Кардашьян всегда утверждали, что их связывают теплые, но исключительно дружеские отношения.